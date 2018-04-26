中國財經

A股午後維持跌幅，上證指數挫1%。

上證指數現報3086點，挫31點或1%，最低見3082點，挫35點或1.14%，成交971.61億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10374點，挫172點或1.64%，低見10357點，挫189點或1.8%，成交1627.9億元。

滬深300指數報3771點，挫57點或1.5%；創業板指數報1794點，挫24點或1.37%。

各板塊幾乎全線走低，釀酒股挫逾2%；有色金屬、金融、化工、電力、房地產、石油股挫逾1%；水泥、鋼鐵、煤炭股偏軟；半新股則靠穩。