中國財經

內地旅遊網站攜程宣布，投資超音速飛機製造商Boom Supersonic，協助Boom加快2.2馬赫超音速客機的研發。

透過合作，攜程將協助Boom與中國航司，商談商業合作以及在航空領域上的發展。同時，Boom將協助攜程商談在其首航的若干班超音速航班上，為攜程客戶預定10至15個座位。

雙方還表示，期待共同努力推動將中國飛往美國、南亞、大洋洲的飛行時間縮減至目前的一半，也期待未來出行更加便利、高效。

攜程聯合創始人、執行董事會主席梁建章指出，期待Boom為攜程用戶，提供頂級全球飛行體驗。