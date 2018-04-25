中國國務院常務會議表示，決定針對小微企業和高科技企業再推出七項減稅措施，預計全年可再為企業減稅600多億元(人民幣‧下同)。
會議提出，力爭到三季度末，小微企業融資成本有明顯降低。
會議指出，由5月1號起，對納稅人設立的資金賬簿，減半徵收印花稅，對其他賬簿免徵印花稅。
會議提到，按照黨中央國務院部署，加強對小微企業，三農等普惠金融服務，必須落實好已定政策，讓企業感受到融資成本下降，目前大中型商業銀行已普遍設立普惠金融機構，截至去年末，新發放普惠金融貸款3.4萬多億元。
今日 19:10 中國財經
中國國務院常務會議表示，決定針對小微企業和高科技企業再推出七項減稅措施，預計全年可再為企業減稅600多億元(人民幣‧下同)。
會議提出，力爭到三季度末，小微企業融資成本有明顯降低。
會議指出，由5月1號起，對納稅人設立的資金賬簿，減半徵收印花稅，對其他賬簿免徵印花稅。
會議提到，按照黨中央國務院部署，加強對小微企業，三農等普惠金融服務，必須落實好已定政策，讓企業感受到融資成本下降，目前大中型商業銀行已普遍設立普惠金融機構，截至去年末，新發放普惠金融貸款3.4萬多億元。
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