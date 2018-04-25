中國財經

路透引述消息人士透露，中國金融監管部門已啟動對銀行業市場亂象的新一輪現場檢查，居民槓桿率較高地區的消費信貸流入房地產市場是檢查的重點之一。

消息人士稱，中國多地地方銀監局已進駐轄內商業銀行，檢查內容包括對信用卡、房抵貸等貸款進行評估，以及是否有信貸被非法用於償還抵押貸款。

其中一位消息人士表示，雖然中國監管層正加大力度防控金融風險，但消費信貸仍被用於投機炒房，這導致家庭槓桿率迅速上升、房地產泡沫及居民儲蓄率下降。而在今年春節前，銀保監會已經要求銀行對其消費者貸款進行自查。