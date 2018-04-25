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今日 18:24 中國財經

在岸人民幣曾跌穿6.32 一個月低

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美國10年期國債孳息攀升，美滙指數午後升穿91關口，人民幣兌美元在岸價(CNY)一度跌穿6.32，低見6.3264，創一個月新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.3204，較上日下午4時30分收報6.3092，大跌112點子或0.18%；較晚上11時30分最後成交價6.3073，走弱131點子。

離岸價(CNH)亦跌破6.32，低見6.3236，截至香港時間傍晚6時16分，離岸價報6.3202，在岸價報6.3193。

官方今日開出的中間價結束連續5日的跌勢，報6.3066，較上日中間價6.3229，上調163點子或0.26%。

交易員指出，美滙指數午後迎來一波升勢，進一步確認突破前期阻力位，吸引購滙盤出爐；後市美元走向仍是重要指引，但短期窄幅上落思維料會限制人民幣波動範圍，也需關注歐洲議息會議影響。

另有交易員認為，國內結購滙相對均衡，沒有長期性的方向，現在的變量更多來自於國際市場，尤其是歐美日貨幣政策可能的分化，現在看美元已確認突破前期阻力位，如果歐日貨幣政策沒有大變化，人民幣亦可能因此迎來一波調整。

中國外管局公布合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況，截至4月24日，累計獲批額度為983.33億美元，較對上一個月899.93億，增加83.4億美元，是3年來額度重啟。

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