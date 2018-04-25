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今日 16:41 中國財經

住房租賃資產證券化 雄安等優先支援

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中國證監會與住建部聯合發布《通知》，推進住房租賃資產證券化，盤活住房租賃存量資產，促進住房租賃市場發展。

《通知》明確，優先支持大中城市、雄安新區等國家政策重點支持區域，利用集體建設用地建設租賃住房試點城市，開展住房租賃項目資產證券化。

推進住房租賃資產證券化，將有助於盤活住房租賃存量資產，提高資金使用效率，促進住房租賃市場發展。

此外，《通知》亦提出加強住房租賃資產證券化的監督管理，在建立健全業務合規、風控與管理體系，建立健全自律監管體系。

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