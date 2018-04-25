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今日 15:25 中國財經

內地3月銀行業金融機構負債額增7.4%

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中國銀保監公布，截至3月底，內地銀行業金融機構資產總額249.63萬億元(人民幣‧下同)，按年增7.6%；負債229.73萬億元，按年增7.4%。

其中，商業銀行總資產額193.85萬億元，增長6.9%，佔銀行業金融機構比例77.7%；負債總額178.85萬億元，增長6.6%，佔銀行業金融機構比例77.9%。

大型商業銀行總資產額89.67萬億元，增長6.7%，佔銀行業金融機構比例35.9%；負債總額82.39萬億元，增長6.6%，佔銀行業金融機構比例35.9%。

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