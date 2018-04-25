中國財經

台灣股市收跌，加權指數收報10559點，跌19點或0.18%。

台股延續昨日跌逾1%的頹勢，今早低開37點後走軟，低見10489點，午後跌幅逐步收窄，連續第4日下滑。其中，造紙股跌0.9%，泥窯股跌0.57%，紡織股則升0.6%。

分析人士表示，台股今日偏軟，主要是跟隨隔晚美國三大指數均挫逾1%的頹勢，因美國10年期債息升穿3厘，是2014年1月以來首次，加上重磅科技股下滑，拖累大市走低。

個股方面，重磅股聯發科挫1.32%，台積電跌0.88%，鴻海亦跌0.25%。