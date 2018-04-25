台灣股市收跌，加權指數收報10559點，跌19點或0.18%。
台股延續昨日跌逾1%的頹勢，今早低開37點後走軟，低見10489點，午後跌幅逐步收窄，連續第4日下滑。其中，造紙股跌0.9%，泥窯股跌0.57%，紡織股則升0.6%。
分析人士表示，台股今日偏軟，主要是跟隨隔晚美國三大指數均挫逾1%的頹勢，因美國10年期債息升穿3厘，是2014年1月以來首次，加上重磅科技股下滑，拖累大市走低。
個股方面，重磅股聯發科挫1.32%，台積電跌0.88%，鴻海亦跌0.25%。
今日 14:10 中國財經
台灣股市收跌，加權指數收報10559點，跌19點或0.18%。
台股延續昨日跌逾1%的頹勢，今早低開37點後走軟，低見10489點，午後跌幅逐步收窄，連續第4日下滑。其中，造紙股跌0.9%，泥窯股跌0.57%，紡織股則升0.6%。
分析人士表示，台股今日偏軟，主要是跟隨隔晚美國三大指數均挫逾1%的頹勢，因美國10年期債息升穿3厘，是2014年1月以來首次，加上重磅科技股下滑，拖累大市走低。
個股方面，重磅股聯發科挫1.32%，台積電跌0.88%，鴻海亦跌0.25%。
|下一篇：
|審計署批政府WiFi熱點網速及覆蓋不達標
|上一篇：
|曾蔭權代表律師:原審法官未有正確引導陪審團