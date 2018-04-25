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今日 10:11 中國財經

內地官員:降準通道已開啟

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內地傳媒引述國有重點金融機構監事會主席于學軍表示，當前降準通道已開啟，未來空間還很大。

他指出，目前中國銀行業的存準率仍在14%至16%高位，從歷史和全球來看，存準率維持在6%至8%當屬正常，所以未來3年內至少還有6至8個百分點的調整空間。

他強調，雖然存準率未來進入下調通道，但具體調整的節奏和步伐，要根據經濟金融形勢伺機抉擇，相信應該不是直線條或等距離。

于學軍認為，由調整存款準備金率與使用中期借貸便利(MLF)這些新興政策性工具所釋放的信貸資金，從表面看並無分別，實質上卻大不相同。由降準釋放的信貸資金來自存款類金融機構的各項基礎存款，主要是市場資金，自然應回歸商業銀行並以投向市場為主。

至於，大量採用MLF等新興政策性工具，則主要是通過金融市場進行操作，這些資金多「懸浮」於金融機構之間相互流轉、融通，更多進入政策性、信託和證券類等金融機構，主要投向政府主導的基礎設施投資、房地產市場等，難以真正進入實體企業。

于學軍認為，自2008年國際金融危機爆發以來，中國長期持續的貨幣信用巨額投放，首當其衝可列為金融風險的重要根源。所以，在嚴控貨幣信用總規模的前提下，應採取「對沖」手段合理調整政策結構，盡可能使存款準備金率回歸「正常」。

人民銀行今日實施降準置換MLF。

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