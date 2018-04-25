中國財經

內地股市開市下滑，上證指數扭轉昨日漲近2%的強勢，今日低開0.53%。

上證指數開市報3112點，跌16點或0.53%；現報3118點，跌10點或0.34%。

深成指開市報10503點，跌52點或0.5%；現報10528點，跌28點或0.27%。

滬深300指數開市報3824點，跌18點或0.49%；創業板指數開市報1798點，跌8點或0.49%。

各板塊幾乎全線走低，船舶製造股挫逾2%；水泥、煤炭、石油、有色金屬、金融、房地產、電力、鋼鐵股偏軟；僅得陶瓷股靠穩。