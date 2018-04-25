內地股市開市下滑，上證指數扭轉昨日漲近2%的強勢，今日低開0.53%。
上證指數開市報3112點，跌16點或0.53%；現報3118點，跌10點或0.34%。
深成指開市報10503點，跌52點或0.5%；現報10528點，跌28點或0.27%。
滬深300指數開市報3824點，跌18點或0.49%；創業板指數開市報1798點，跌8點或0.49%。
各板塊幾乎全線走低，船舶製造股挫逾2%；水泥、煤炭、石油、有色金屬、金融、房地產、電力、鋼鐵股偏軟；僅得陶瓷股靠穩。
今日 09:36 中國財經
內地股市開市下滑，上證指數扭轉昨日漲近2%的強勢，今日低開0.53%。
上證指數開市報3112點，跌16點或0.53%；現報3118點，跌10點或0.34%。
深成指開市報10503點，跌52點或0.5%；現報10528點，跌28點或0.27%。
滬深300指數開市報3824點，跌18點或0.49%；創業板指數開市報1798點，跌8點或0.49%。
各板塊幾乎全線走低，船舶製造股挫逾2%；水泥、煤炭、石油、有色金屬、金融、房地產、電力、鋼鐵股偏軟；僅得陶瓷股靠穩。
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