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今日 12:08 中國財經 港股直擊

遭美制裁 中興批美無視遵循出口管制努力

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中興通訊(00763)被美國頒布出口禁令，董事長殷一民接受《人民日報》訪問時指出，即使在禁令生效的今天，中興自我要求的標準仍然是相當於全球最高出口管制合規水平，批評美國無視公司在遵循出口管制合規方面的努力。

殷一民重申，美國在相關調查未結束前，就施以最嚴厲的制裁，是極不公平及不能接受，強調中興不會放棄通過溝通對話解決問題的努力，也會通過一切法律允許的手段維護自身的合法權益。

他又指，雖然公司在極艱難的處境，但董事會及管理層會盡最大努力，保護員工合法工作的權利及利益。

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