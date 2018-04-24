中國財經

上證指數高開1點後走高。

上證指數開市報3069點，升1點或0.06%；現報3086點，升18點或0.59%。

深成指開市報10325點，跌5點或0.05%；現報10371點，升40點或0.4%。

滬深300指數開市報3769點，升3點或0.09%；現報3791點，升25點或0.67%。

創業板指數開市報1753點，升不足1點或0.03%；現報1760點，升7點或0.41%。

各板塊普遍向上，半新股漲逾2%；鋼鐵、水泥、煤炭、石油、金融、房地產、化工股靠穩；有色金屬、電力股則偏軟。