中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10697點，跌82點或0.76%。

台股今早低開22點後跌幅擴大，低見10687點，連續兩個交易日收跌。其中，機電股挫1.12%，紡織股跌0.91%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨上周五美國股市走低，其中納指挫逾1%，因蘋果iPhone晶片代工商台積電早前發表令人失望的銷售展望，分析員揣測這代表iPhone銷情告急，使蘋果股價連跌兩日，拖累大市向下。

個股方面，重磅股大立光挫4.82%，鴻海挫1.19%，聯發科挫1.13%，台積電亦挫1.09%。