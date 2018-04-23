訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:11 中國財經

台股跌0.76% 收報10697點

放大圖片

台灣股市下跌，加權指數收報10697點，跌82點或0.76%。

台股今早低開22點後跌幅擴大，低見10687點，連續兩個交易日收跌。其中，機電股挫1.12%，紡織股跌0.91%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨上周五美國股市走低，其中納指挫逾1%，因蘋果iPhone晶片代工商台積電早前發表令人失望的銷售展望，分析員揣測這代表iPhone銷情告急，使蘋果股價連跌兩日，拖累大市向下。

個股方面，重磅股大立光挫4.82%，鴻海挫1.19%，聯發科挫1.13%，台積電亦挫1.09%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。