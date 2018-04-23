中國財經

內地股市開市個別發展，上證指數低開8點。

上證指數開市報3063點，跌8點或0.26%；現報3066點，跌5點或0.18%。

深成指開市報10416點，升7點或0.08%；現報10410點，升1點或0.01%。

滬深300指數開市報3754點，跌6點或0.16%；創業板指數開市報1784點，升1點或0.08%。

各板塊個別發展，印刷包裝股挫逾1%；有色金屬、石油、金融、化工、房地產股偏軟；半新股則漲逾2%；電力、水泥、鋼鐵、煤炭股靠穩。