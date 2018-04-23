中國財經

海南省政府加碼樓市調控，昨晚深夜發出通知，即日起實行嚴格的限購政策，在已出台限購政策的基礎上，實施全域限購。

分析人士認為，海南是次的限購政策，條件異常苛刻，包含多重調控手段，意味外地新增炒房資金數年內幾乎無法進入海南樓市，前幾年流入海南樓市的數千億炒房資金面臨被「關門打狗」的尷尬局面。

通知指，位於五指山、保亭、瓊中、白沙4個中部生態核心區市縣建設的住房，只能向該市縣居民家庭銷售；海口、三亞、瓊海已實行限購的區域，非該省戶籍居民家庭購房，須提供至少一名家庭成員在海南累計60個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明。上述區域外，非該省戶籍居民家庭購房，須提供至少一名家庭成員在海南累計24個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明。

通知發布後戶籍遷入海南的居民家庭，只能購一套住房，須提供至少一名家庭成員在海南累計24個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明。非海南省戶籍居民家庭不得通過補繳個人所得稅或社會保險購房。

此外，通知提出，非該省戶籍居民家庭在海南省購買住房，申請商業性個人住房貸款首付款比例不得低於70%。居民家庭或企事業單位、社會組織在海南省購房，取得不動產權證滿5年後方可轉讓。

對取得預售許可證的商品住宅項目，房地產開發企業要公開全部房源並明碼標價，一次性對外銷售，不得分期分批銷售。商品住宅價格備案後，6個月內不得調高備案價格；調整備案價格的須重新備案。