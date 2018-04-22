今日 12:44
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美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，正考慮訪華與中方商討貿易紛爭。
中國商務部發言人稱，中方已收到美方希望來北京進行經貿問題磋商的訊息，中方對此表示歡迎。
世貿總幹事籲加強合作緩和貿易緊張局勢
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Karsten Junius
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財富管理
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中交建:將加大海外優質資源整合力度
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干諾道西118號海景戶意向價1480萬
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