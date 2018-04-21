中國財經

美國近日向中興通訊發出出口權限禁令，由此引發社會對製造業高新技術的熱議。以晶片、高精密儀器等為代表的先進製造是全球製造爭奪的重點，也是中國邁向製造強國過程中，必須要攻克的關口。

工信部副部長羅文接受新華社訪問時表示，得益於完備的產業體系、堅實的製造基礎和吸收新技術的巨大國內市場，中國先進製造創新從跟跑為主，進入跟跑在加快、並跑在增多、領跑在湧現的新階段，集成電路、新能源汽車、大型飛機等領域取得一批標誌性成果。

羅文指出，新一代訊息技術、新材料技術、新能源技術正帶動群體性技術突破。數據顯示，2017年，中國高技術製造業增加值按年增長13.4%，快於規模以上工業6.8個百分點。

儘管創新能力日益增強，和發達國家相比，中國先進製造仍有差距。羅文認為，主要體現在工業基礎存在短板、高端人才短缺、企業全球化經營能力不足、發展環境極待優化等方面。加上國外跨國公司積極利用全球化的生產網絡和組織模式，以核心技術和專業服務掌控價值鏈高端環節，中國先進製造發展面臨被「低端鎖定」的風險。

另外，羅文稱，沒有落後的產業，只有落後的技術。對中國製造而言，將製造優勢與網絡化、智能化相疊加，形成數字時代新供給能力是當務之急。