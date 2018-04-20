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據新華社報道，國務院發布《河北雄安新區規劃綱要》批覆，雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地，嚴格產業准入標準，限制承接和布局一般性製造業、中低端第三產業，大力發展高端服務業。

雄安新區要建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度和房地產市場調控長效機制，嚴禁大規模房地產開發。優化調整雄縣、容城、安新3個縣城功能，妥善解決土地徵收、房屋拆遷、就業安置等事關群眾切身利益的問題。

綱要指出，要合理控制用地規模，啟動區面積20至30平方公里，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，並實現雄安新區森林覆蓋率達40%，起步區綠化覆蓋率達50%。要細緻嚴謹做好單體建築設計，原則上不建高樓大廈，不能到處是水泥森林和玻璃幕牆。

另外，實現城市智慧化管理，打造全球領先的數字城市。同時，建設成為綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示範區、開放發展先行區，努力打造貫徹落實新發展理念的創新發展示範區。

雄安新區要加強與北京、天津、石家莊、保定等城市的融合發展，與北京中心城區、北京城市副中心合理分工，實現錯位發展，加快建立連接雄安新區與京津及周邊其他城市、北京新機場之間的軌道和公路交通網絡，構建快速便捷的交通體系。