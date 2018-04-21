中國財經

全國網絡安全和信息化工作會議20日至21日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央網絡安全和信息化委員會主任習近平在會議中強調，訊息化為中華民族帶來了千載難逢的機遇，必須敏鋭抓住訊息化發展的歷史機遇，加強網上正面宣傳，維護網絡安全。

同時，習近平又稱，推動訊息領域核心技術突破，發揮訊息化對經濟社會發展的引領作用，加強網訊領域軍民融合，主動參與網絡空間國際治理進程，自主創新推進網絡強國建設，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。

習近平指出，要提高網絡綜合治理能力，形成黨委領導、政府管理、企業履責、社會監督、網民自律等多主體參與，經濟、法律、技術等多種手段相結合的綜合治網格局。此外，要加強網上正面宣傳，旗幟鮮明堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，用新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神團結、凝聚億萬網民，深入開展理想信念教育，亦要加強網際網路行業自律，調動網民積極性，動員各方面力量參與治理。

他強調，沒有網絡安全就沒有國家安全，就沒有經濟社會穩定運行，廣大人民群眾利益也難以得到保障；要落實關鍵訊息基礎設施防護責任，行業、企業作為關鍵信息基礎設施運營者承擔主體防護責任，主管部門履行好監管責任。

習近平指出，核心技術是國之重器，要下定決心、保持恒心、找準重心，加速推動信息領域核心技術突破。要抓產業體系建設，在技術、產業、政策上共同發力。要遵循技術發展規律，做好體系化技術佈局，優中選優、重點突破。要加強集中統一領導，完善金融、財税、國際貿易、人才、知識產權保護等制度環境，優化市場環境，更好釋放各類創新主體創新活力。要培育公平的市場環境，強化知識產權保護，反對壟斷和不正當競爭。

他又稱，網訊事業代表着新的生產力和新的發展方向，應該在踐行新發展理念上先行一步，圍繞建設現代化經濟體系、實現高品質發展，加快信息化發展，整體帶動和提升新型工業化、城鎮化、農業現代化發展；推進全球網際網路治理體系變革是大勢所趨、人心所向。