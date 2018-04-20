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今日 12:50 中國財經

樂視FF傳廣州南沙設生產基地

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樂視創辦人賈躍亭投資的新能源汽車公司法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)官方向網易財經確認，睿馳汽車在廣州南沙所拍下的601畝萬頃沙地塊，正是首款量產車FF91的國內生產基地。

項目部一位負責人表示，因該地塊已拍賣出去，所以要在土地移交前完成土地平整。整個地塊的平整工程被分包成5個標段進行，前述負責人所在的標段目前進入後期的土方回填階段，若不下雨，再有一個月左右就可以完工。

這意味着樂視FF的國內生產基地，最快能在下個月，即5月份開工。

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