訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:00 國際財經 中國財經

CaixaBank遭西班牙法院調查 涉工行洗錢案

放大圖片

西班牙銀行CaixaBank遭當地高等法院調查，因涉嫌參與內地洗黑錢案。

法院表示，對CaixaBank發起調查是源於對中國工商銀行(01398)另一宗洗錢案，工行被指透過馬德里分行，為華人有組織犯罪集團洗錢數億歐羅。

法院指，Caixabank在2013至2015年，馬德里10家分行的員工涉嫌協助中國疑犯，向中國和香港轉賬9900萬歐羅(約9.6億港元)，其中部分是通過與工行簽署的相關銀行協議。

工行發言人未予置評，該行之前否認有任何不當行為。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。