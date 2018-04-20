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西班牙銀行CaixaBank遭當地高等法院調查，因涉嫌參與內地洗黑錢案。

法院表示，對CaixaBank發起調查是源於對中國工商銀行(01398)另一宗洗錢案，工行被指透過馬德里分行，為華人有組織犯罪集團洗錢數億歐羅。

法院指，Caixabank在2013至2015年，馬德里10家分行的員工涉嫌協助中國疑犯，向中國和香港轉賬9900萬歐羅(約9.6億港元)，其中部分是通過與工行簽署的相關銀行協議。

工行發言人未予置評，該行之前否認有任何不當行為。