中國財經

工信部部長苗圩表示，將在製造業已基本開放的基礎上，進一步落實汽車、船舶、飛機等行業開放要求，放寬外資股比限制，特別是汽車行業外資股比限制，並加強同國際經貿規則對接，為外商提供更多更好的投資機會。

苗圩在《中國日報》上撰文指出，互利共贏、開放合作都是中國製造業發展過程中堅持的根本原則。同時，對外開放還需要進一步擴大開放領域，提高政策透明度和穩定性，優化政府服務效能，持續改善營商環境。

苗圩稱，工信部將扎實推進「一帶一路」建設。發揮好企業、協會、園區、政府等多方作用，提高服務水平，引導更多的中國企業到沿線國家投資興業，建立高水平的研發中心、製造基地和工業園區等。面向「一帶一路」建設帶來的巨大需求，推進與沿線國家在智能製造、工業互聯網、5G、車聯網、中小企業、民用航空、網絡安全等領域的交流合作，實現多方互利共盈。

他稱，將持續優化營商環境。堅持「中國製造2025」及其相關政策措施一視同仁地適用於所有在中國境內的企業，包括內資企業和外資企業。建立健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理機制，切實降低制度性交易成本，強化知識產權保護，提升事中事後監管能力和水平，為全球投資者營造一個穩定公平透明、法治化、可預期的營商環境。