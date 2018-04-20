中國財經

內地股市開市下滑，上證指數低開11點。

上證指數開市報3105點，跌11點或0.38%；現報3104點，跌12點或0.42%。

深成指開市報10571點，跌26點或0.25%；現報10562點，跌35點或0.33%。

滬深300指數開市報3801點，跌10點或0.28%；創業板指數開市報1813點，跌6點或0.36%。

各板塊幾乎全線走低，印刷包裝股挫逾2%；有色金屬股挫逾1%；煤炭、石油、化工、金融、房地產、電力、水泥股亦偏軟；僅得半新股及環保股靠穩。