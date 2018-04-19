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今日 19:38 中國財經

平安銀行首季多賺6% 不良率降至1.68%

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中國平安(02318)旗下平安銀行公布，今年首季盈利65.95億元(人民幣‧下同)，按年增長6.13%，每股盈利33分。

期內，營業收入280.26億元，按年升1.08%，其中，利息淨收入186.87億元，下跌0.96%。

另外，不良貸款率1.68%，按季回落0.02個百分點；撥備覆蓋率172.65%，去年底為151.08%。

於3月底，資本充足率11.4%，按季升0.2個百分點；一級資本充足率9.08%，下跌0.1個百分點；核心一級資本充足率8.19%，下跌0.09個百分點。

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