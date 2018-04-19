中國財經

美元回軟，人民幣兌美元一度升穿6.26，在岸價(CNY)高見6.2596，創逾3周新高，收市升76點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.2778，較上日下午4時30分收報6.2854，升76點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價6.2745，走弱33點子。

離岸價(CNH)早段亦一度突破6.26，高見6.2561，截至香港時間下午5時51分，離岸價報6.2697，在岸價報6.2790。

官方今日開出的中間價兩連跌，報6.2832，較昨日6.2817，下調15點子或0.02%。

交易員指出，早段美滙指數小幅衝高回落，加上港元脫離弱方保證，結滙需求被激發，市場共振加速推高人民幣滙價；但因外圍變化不大，午後客盤逢低購滙需求持續湧出，人民幣回吐大部分漲幅。

另有交易員認為，外管局最新公布的一季度結售滙數據表現並無明顯意外，市場更關注後續中美貿易摩擦的進展；若外圍缺乏方向，人民幣走出獨立行情的機會並不大，目前運行機制下仍需要重點關注國際美元走向指引作用。

國家外滙管理局國際收支司司長王春英今早表示，今年首季，中國跨境資金流動保持平穩，境內外滙市場供求自主平衡。人民幣對美元滙率雙向波動並保持基本穩定，滙率預期合理分化。