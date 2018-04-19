訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:14 中國財經

深上市公司去年資本市場融資增逾16%

放大圖片

中國證監會官方網站今日披露深圳證監局2017年監管年報，截至2017年底，深圳共有境內上市公司273家，約佔全國上市公司總數的7.83%，深圳上市公司總市值5.34萬億元(人民幣‧下同)，位居全國第三位。

去年深圳上市公司通過資本市場融資2267.77億元，按年增長16.86%。其中40家上市公司IPO，融資198.08億元；上市公司實施股權再融資91家次，融資566.59億元；通過交易所債券市場融資73家次，融資1503.10億元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。