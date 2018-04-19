中國證監會官方網站今日披露深圳證監局2017年監管年報，截至2017年底，深圳共有境內上市公司273家，約佔全國上市公司總數的7.83%，深圳上市公司總市值5.34萬億元(人民幣‧下同)，位居全國第三位。
去年深圳上市公司通過資本市場融資2267.77億元，按年增長16.86%。其中40家上市公司IPO，融資198.08億元；上市公司實施股權再融資91家次，融資566.59億元；通過交易所債券市場融資73家次，融資1503.10億元。
今日 16:14 中國財經
中國證監會官方網站今日披露深圳證監局2017年監管年報，截至2017年底，深圳共有境內上市公司273家，約佔全國上市公司總數的7.83%，深圳上市公司總市值5.34萬億元(人民幣‧下同)，位居全國第三位。
去年深圳上市公司通過資本市場融資2267.77億元，按年增長16.86%。其中40家上市公司IPO，融資198.08億元；上市公司實施股權再融資91家次，融資566.59億元；通過交易所債券市場融資73家次，融資1503.10億元。
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