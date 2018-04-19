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今日 15:23 中國財經

人行滬總部:深化金融改革 改善營商環境

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人民銀行上海總部制定《深化金融改革開放 優化營商環境工作方案》，要求從最大程度便利企業開設、精簡程式，優化流程，壓縮賬戶開立等行政許可與審批時間。通過深化金融改革開放、簡政放權與優化服務，着力降低制度性交易成本，改善營商環境。

方案提出20條具體要求，包括推進金融市場和金融服務業開放、人民幣全球服務體系建設、外滙管理改革、提升賬戶開立等行政許可與審批效率、加強「一帶一路」建設的金融服務、推進信用體系建設、提升融資便利性和可得性、金融消費權益保護、防範金融風險等方面。

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