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今日 14:37 中國財經 國際財經

阿里27億投資泰國東部經濟走廊等項目

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阿里巴巴與泰國就投資、電子商務及旅遊簽署諒解備忘錄。

曼谷媒體報道，阿里巴巴主席馬雲與泰國總理巴育(Prayuth Chan-ocha)會面。阿里與泰國簽署4個諒解備忘錄，阿里將投資約110億泰銖(約27.65億港元)，其中包括東部經濟走廊(EEC)。

合作項目還涉及數碼業務、數碼旅遊推廣，及電子商務培訓，為當地的企業家及業內人員提供培訓。

此外，阿里將建立物流數據庫，期望中泰之間的貨運服務，並與海關部門合作，升級及數碼化清關流程，以支援阿里巴巴的營運。

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