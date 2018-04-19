中國財經

國家外滙管理局國際收支司司長王春英表示，目前看中美貿易摩擦對中國國際收支影響總體可控。

王春英稱，會持續關注中美貿易摩擦的進展情況，客觀評估、及時研判。實際上適應或者是應對外部衝擊或外部環境變化，最根本的方法仍舊是做好自己的事情，保持國內經濟平穩健康發展。

她表示，外管局將堅持穩中求進總基調，一方面繼續推進貿易投資便利化，重點促進貿易投資便利化，深化外滙管理改革，穩步有序地推進資本項目和外滙市場雙向開放，服務國家全面開放新格局和實體經濟發展。另一方面，重點防範化解金融風險，完善跨境資本流動管理框架，防範跨境資本流動風險，保障外滙儲備安全、流動和保值增值，維護國家經濟金融安全。

她指出，貿易保護主義不被國際市場看好，歐羅區、日本等經濟體持續復甦等因素，都會抑制美元滙率大幅走強，這也有助於中國跨境資本流動的穩定，因此中國跨境資金雙向流動、總體平衡的局面不會發生比較大的變化。

王春英表示，中國對外開放新格局仍會有序推進，金融市場雙向開放將有利於跨境資本均衡流動。中國經常賬戶收支更趨平衡，並且保持在合理區間的格局不會變。近年來，中國經常賬戶收支持續處於基本平衡的合理區間，2017年經常賬戶順差與GDP之比為1.3%。未來在內外部經濟和政策環境影響下，經常賬戶收支可能更趨平衡，短期不排除個別季度會有波動，但中長期看，經常賬戶收支將是一個平穩、有序的發展過程。