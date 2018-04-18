中國財經

中國財政部公布，今年首季，一般公共預算收入5.05萬億元(人民幣‧下同)，按年增長13.6%；支出5.1萬億元，按年增長10.9%。

首季，稅收收入4.43萬億元，按年增長17.3%；非稅收入6214億元，按年下降7.5%。

財政部稱，全國財政收入特別是稅收收入較快增長，主要是經濟運行延續穩中向好態勢，企業效益和居民收入持續改善，加上工業品價格處於相對較高水平。

財政部預計，後期財政收入將會繼續保持較快增長，但與一季度相比，增幅可能會有所放緩。