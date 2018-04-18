中國財經

內地股市反覆上揚，上證指數扭轉昨日挫逾1.4%的頹勢，今日收升0.82%，終止連跌4日。兩市成交合計增至4945億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開25點，早段一度由升轉跌，最低見3041點，跌25點或0.82%，為2017年5月24日以來的新低，午後止跌回升，升幅不斷擴大，最高見3096點，升30點或0.98%，收市報3091點，升24點或0.8%，全日波幅55點，成交2022.39億元。

深成指亦反覆走高，收報10491點，升95點或0.92%，最高見10514點，漲119點或1.15%；最低見10249點，挫145點或1.4%，全日波幅264點，成交2922.87億元。

滬深300指數報3766點，升17點或0.47%；創業板指數報1822點，漲38點或2.16%。

分析師表示，昨晚人民銀行宣布定向降準，今日早段滬指高開，但短期市場慣性下跌的動力令大市再次探底，午後抄底資金入場推動滬指再次回升，晶片股集體飆升。今天大市探底回升，有助穩定市場信心，但中美貿易摩擦後續進展仍對短期走勢有較大影響。

各板塊普遍上升，半新股漲4%；化工、煤炭、金融、鋼鐵股漲逾1%；電力、房地產、石油、有色金屬、水泥股靠穩；印刷包裝股則挫逾2%；釀酒股偏軟。

人民銀行昨日傍晚公布，由本月25日(下周三)起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點，可向市場釋放4000億元流動性。