中國財經

國家發改委新聞發言人嚴鵬程表示，對美國挑起的這次貿易摩擦，中國已經按照底線思維原則，做好了不同等級的應對預案和政策儲備。

他指出，綜合評估分析，中美貿易摩擦對中國經濟運行的影響有限，影響可控，有信心、有條件、有能力保持經濟平穩運行。

嚴鵬程稱，中國之所以有這樣的底氣，是因為近年來大力推進經濟結構調整，大力轉變發展方式，推動新舊動能接續轉換，內需對經濟增長拉動作用日漸增強。中國有足夠多的承受能力和足夠多的辦法，來應對國內外各種衝擊。全力把自己的事情辦好，完全可以實現今年既定發展目標。