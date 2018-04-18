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今日 10:15 中國財經

中國3月70城市房價續漲

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中國3月房價按年和按月比續升，按年比，70個城市房價連續30個月上升，但升幅較上月收窄；按月比則連升36個月，升幅擴大。

國家統計局表示，按年比，新建商品住宅銷售價格下降的城市有10個，上漲的城市有60個。升幅最大的城市是北海，按年升12.3%，跌幅最大是深圳，按年下跌2.3%。

按月比，銷售價格下降的城市有10個，上漲的城市有55個，持平的城市有5個。升幅最升的城市是海口，升2.1%；跌幅最大是福州，下跌0.4%。

路透根據國統局公布數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.9%，連升30個月，但升幅較上月收窄0.3個百分點。按月比，升0.4%，升幅較上月擴大0.2個百分點，連升36個月。

重點城市中，北京與上海3月新建商品住宅銷售價格指數按年分別下跌0.6%和0.3%，廣州升0.8%，深圳跌2.3%。按月比，京滬廣分別升0.1%、0.2%、0.2%，深圳則跌0.1%。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，3月份，各地繼續以因地制宜、因城施策的房地產政策為主基調，堅持分類調控，保持政策的穩定性和連續性。一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降0.6%，降幅比上月擴大0.5個百分點，二線、三線城市房價升幅回落。

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