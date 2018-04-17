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台灣財政部宣布，對中國製造及銷售到台灣的5項鋼鐵產品，展開反補貼及反傾銷調查，以爭取台灣向美國輸出的鋼鐵產品獲得關稅豁免。

台灣財政部公告，對自中國產製進口特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品進行反補貼調查，另對不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品同時進行反補貼暨反傾銷調查。

公告指，因應美國調高鋼鐵產品關稅、歐盟對26項鋼鐵產品展開防衞措施調查，為免中國對台促銷其鋼鐵產品過剩產量，並為爭取輸美鋼鐵產品獲得關稅豁免，故認為有必要發動傾銷或補貼調查。