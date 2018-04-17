中國財經

中國人民銀行公布，由本月25日(下周三)起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。

同日，上述銀行將各自按照「先借先還」的順序，使用降準釋放的資金償還其所借人行的中期借貸便利(MLF)。

人行指出，以今年第一季末數據估算，操作當日償還MLF約9000億元(人民幣‧下同)，同時釋放增量資金約4000億元，大部分增量資金釋放給了城商行和非縣域農商行。

通過降準置換中期借貸便利的主要考慮，一是可以增加長期資金供應，銀行資金成本將有所降低，置換MLF使商業銀行付息成本有所減少，有利於降低企業融資成本；二是釋放4000億元增量資金，增加了小微企業貸款的低成本資金來源。

人行指出，內地目前小微企業仍面臨融資難、融資貴的問題。為了加大對小微企業的支持力度，可以通過適當降低法定存款準備金率置換一部分人行借貸資金，進一步增加銀行體系資金的穩定性。人行將要求相關金融機構把新增資金主要用於小微企業貸款投放，並適當降低小微企業融資成本。

人行表示，將繼續實施穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理穩定，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長，為高質量發展和供給側結構性改革，營造適宜的貨幣金融環境。