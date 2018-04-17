中國財經

中國第一季經濟增長符合市場預期。分析人士認為，在貿易摩擦升級、去槓桿等影響下，經濟下行壓力或在第二季顯現，但相信中國經濟增速不會出現快速回落，全年實現6.5%左右的增長目標無虞。

國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)19.88萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.8%，增速與去年第四季相同。

首季規模以上工業增加值按年增長6.8%，略遜市場預期增6.9%；全國固定資產投資增長7.5%，遜預期增長7.7%；社會消費品零售總額增長9.8%，勝預期增長9.7%。單計3月，工業增加值增長6%，社會消費品零售總額增長10.1%。

交通銀行表示，內地開局比較平穩，全年會維持經濟平穩態勢，但要關注外部衝擊，首季外需未受貿易摩擦影響，已顯露回落趨勢，若中美貿易摩擦進一步升級的話，不排除外需會有明顯回落，對全年增長帶來負面衝擊。

全年從內需看比較平穩，消費作為穩定器的作用很明顯，投資雖然在基建方面受地方融資平台收緊、PPP清庫等影響有回落，但房地產投資彈性較強，內需還是平穩的，惟要關注外需的衝擊。該行預計政策不會有明顯的調整，維持財政積極，貨幣穩健的政策取向，會根據市場狀況預調微調。

招商銀行認為，3月和首季宏觀數據，整體顯示中國經濟韌性仍在，維持中國經濟尚未到轉向悲觀階段的判斷，預計全年經濟將溫和回落，實現經濟增長目標難度不大，暫看不到貨幣政策放鬆的壓力，考慮到社融增速回落的趨勢，有利於營造利率下行的環境，但具體仍需視監管政策和流動性而定。

招行指出，第二季後一些新變化也應重視，包括貿易摩擦是否會升級，從而影響出口，兩會結束後地方基建積極性在融資受限的情況下，基建增速會降到多低，以及實體企業利潤改善的勢頭能否遏制製造業投資下滑的趨勢等。

國家信息中心首席經濟學家、經濟預測部主任祝寶良日前撰文提到，考慮到出口增速減慢、基建投資繼續放緩，預料次季經濟將出現回落態勢。