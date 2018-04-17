中國財經

內地股市收跌。上證指數繼昨日挫逾1.5%後，今日再挫逾1.4%，失守3100點關口，連跌4日，創近11個月的新低。兩市成交合計縮減至4664億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早輕微高開2點，早段窄幅上落，其後跌幅不斷擴大，收市報3066點，挫43點或1.41%，最低見3064點，挫46點或1.5%；高見3118點，升8點或0.26%，成交1854.28億元。

深成指亦下滑，收市報10395點，挫226點或2.13%，最低見10390點，挫231點或2.18%；最高見10669點，升47點或0.45%，成交2809.32億元。

滬深300指數報3748點，挫60點或1.58%；創業板指數報1783點，挫54點或2.99%。

分析師表示，今日公布經濟數據符合預期，但中興通訊事件令市場擔憂中美貿易摩擦將出現新形式，拖累科技類股票大幅調整。短期滬指跌破3100點整數關口和重要技術支撐位，短線走勢難言樂觀，但權重股價格處在低位，料後續深度調整空間不大。

各板塊幾乎全線走軟，石油股挫逾3%；有色金屬、化工股挫逾2%；房地產、煤炭、鋼鐵、電力、水泥股挫逾1%；金融股偏軟；僅得印刷包裝股漲逾1%及半新股靠穩。

美方宣布對中興通訊(00763)進行出口管制的措施，中國商務部新聞發言人回應指出，密切關注事態進展，隨時準備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

另外，美國貿易代表處據報正在考慮新的貿易控訴，可能會依據《1974年貿易法》第301條款，指摘中國不公平地限制美國在雲計算和其他高科技服務方面的貿易。

此外，內地首季經濟增長符合預期。國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)19.88萬億元，按年增長6.8%，增速與去年第四季相同。