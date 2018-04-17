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聯想集團(00992)董事長兼首席執行官楊元慶表示，今個財年，聯想的目標是新型設備硬件的銷售規模達到10億美元，軟件及服務等非設備銷售額達到20億美元。

他在聯想誓師大會北京站上表示，移動業務整體業績雖未達預期，但依然可圈可點，中國業務在過去1年嚴酷的市場環境中搏擊求生，勵誌圖新。

他強調，每個業務都要重視增值服務。他以PC為例，每增加一個點的滲透率，將帶來3.3億美元的營業額，1.3億美元的利潤。聯想的目標是新財年把增值服務滲透率提高到3.8%。