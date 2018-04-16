中國財經

中國首季國內生產總值(GDP)今日出爐，市場預料增長6.8%，經濟整體保持平穩格局，投資增速雖有可能略降，但消費和出口對經濟增長的貢獻作用延續。

國務院總理李克強在政府工作報告中，目標全年GDP增長6.5%左右。

交通銀行金融研究中心指出，今年中國經濟整體有望平穩運行，增長質量提升加快，產業結構升級逐漸推進，預料首季GDP增長6.8%，全年經濟增長可能前高後穩，整體運行平穩。

不過，該中心強調，在房地產投資增速放緩和基建投資難以加快的作用下，預計之後整體投資增速有所放緩，消費增速仍然具備保持平穩增長的潛力。雖然當前出口增勢較好，但在全球貿易保護主義影響下，特別是美國單邊發起貿易戰，未來出口形勢有待持續關注。

國家統計局明日將同時公布中國首季工業增加值、固定投資及社會零售數據。

高盛預計，內地首季GDP增速平穩，增長6.8%，但3月工業增加值增速將顯著回落至5.3%，預期1-3月固定資產投資增速可能小幅上升至8%，高於首兩月的7.9%；零售按年增速加快至9.9%。

國泰君安則認為，內地首季在環保限產、產業政策紅利未釋放、春節擾動開工等因素共同作用下，GDP或回落至6.7%，但相信次季將迎來經濟動能切換。該行又預計，因春節及兩會導致開工延遲，預計工業增加值增速回落至5.9%；固定資產投資增速預計小幅下降至7.2%。

另外，國家信息中心預計，今年中國首季GDP增長6.9%左右，考慮到出口增速減慢、基建投資繼續放緩，預料次季經濟將出現回落態勢。首季工業增加值增長6.6%左右；社會消費品零售總額將增長10%左右；全國固定資產投資增長7.5%左右。