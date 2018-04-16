中國財經

上證指數午後維持跌逾1%。

上證指數現報3110點，挫48點或1.55%，最低見3107點，挫51點或1.64%，成交1162.02億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10598點，跌88點或0.82%，低見10592點，跌94點或0.89%，成交1593.97億元。

滬深300指數報3806點，挫64點或1.67%；創業板指數報1828點，升3點或0.19%。

各板塊普遍疲軟，煤炭、金融、水泥、鋼鐵股挫2%；房地產、電力股挫逾1%；化工、有色金屬、石油股偏軟；半新股則漲逾3%。