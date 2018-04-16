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今日 13:04 國際財經 中國財經

全球首季PC出貨量連跌14季

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國際研究機構Gartner的調查結果顯示，內地買氣延後，令2018年首季全球個人電腦(PC)出貨量約6170萬台，按年減1.4%，全球PC市場已呈連續14季下滑。

Gartner首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示，今年首季全球PC市場下滑的主要原因來自中國大陸市場，PC單位出貨量年減5.7%；因中國大陸3月初舉行全國人大會議，許多國營和大型企業等待新的政策及官員人事變動，延遲了PC及相關設備的採購與升級。

北川說，去年第四季部分PC庫存一直延續至今年首季，再加上第二季還有多款採用英特爾最新第八代核心處理器的新機種即將面世，因此廠商也抱持謹慎態度，以防存貨過多。

Gartner報告顯示，儘管部分地區PC出貨量出現微幅增長，但受到亞太與美國的出貨量下滑的影響，整體PC產業仍呈現負增長。在今年首季，亞太地區PC出貨量年減3.9%，達2190萬部；美國PC出貨量年減2.9%，達1180萬部。

在個別廠商方面，惠普、聯想、戴爾仍是今年首季全球首三大PC品牌，市佔率分別為20.8%、20%、16%；第4名至第6名依序為蘋果、華碩、宏碁，市佔率分別為6.9%、6.3%、6.2%。

在全球前6大PC廠商中，戴爾增長最為強勁，今年首季出貨量年增6.5%。

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