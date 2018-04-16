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今日 12:52 中國財經 港股直擊

阿里夥國際醫學拓醫學人工智能等合作

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國際醫學與阿里巴巴及旗下阿里健康(00241)，簽署《「新醫療」創新合作協議》、共建「醫學人工智能實驗室」等協議，雙方將在「互聯網+醫療健康」領域開展一系列創新與合作。

國際醫學負責人表示，協議簽訂的同時，共建互聯網醫院、合作成立人工智能實驗室兩個項目率先推出。「新醫療」既是「健康中國戰略」的具體落實，也將推動西部衞生健康事業的發展。

雙方將共同推動「互聯網+」與三級甲等綜合醫院的深度結合，發揮資源互補優勢，打造國內一流的互聯網醫院，並探索建立「互聯網+醫療健康」的標準示範體系。

 

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