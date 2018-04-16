中國黃金協會統計數據顯示，今年首季，全國黃金實際消費量284.97噸，按年下降5.44%。
其中，黃金首飾180.5噸，升5.6%；金幣2.7噸，升8%；工業及其他28.49噸，增長6.58%；金條73.28噸，則跌27.58%。
期內，國內累計生產黃金98.22噸，按年減產2.98噸，跌2.95%。其中，黃金礦產金完成80.81噸，有色副產金完成17.41噸。另有國外進口原料產金15.61噸，按年增長49.12%，全國累計生產黃金(含進口料)113.82噸，上升1.93%。
今日 11:09 中國財經
中國黃金協會統計數據顯示，今年首季，全國黃金實際消費量284.97噸，按年下降5.44%。
其中，黃金首飾180.5噸，升5.6%；金幣2.7噸，升8%；工業及其他28.49噸，增長6.58%；金條73.28噸，則跌27.58%。
期內，國內累計生產黃金98.22噸，按年減產2.98噸，跌2.95%。其中，黃金礦產金完成80.81噸，有色副產金完成17.41噸。另有國外進口原料產金15.61噸，按年增長49.12%，全國累計生產黃金(含進口料)113.82噸，上升1.93%。
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