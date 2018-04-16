中國財經

上證指數跌幅擴大至1%。

上證指數現報3126點，挫32點或1.04%，最低見3123點，挫35點或1.12%，成交884.48億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10665點，跌21點或0.2%，低見10642點，跌44點或0.42%，成交1247.24億元。

滬深300指數報3829點，挫41點或1.07%；創業板指數報1845點，漲20點或1.14%。

各板塊普遍下跌，煤炭股挫2%；金融、水泥股挫逾1%；鋼鐵、化工、有色金屬、電力股偏軟；半新股則漲逾3%；石油股靠穩。