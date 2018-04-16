中國財經

上證指數早段下滑，跌26點，深成指則升4點。

上證指數現報3133點，跌26點或0.82%，最低見3129點，跌29或0.92%，成交764.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10691點，升4點或0.04%，高見10704點，升17點或0.16%，成交1080.47億元。

滬深300指數報3838點，跌32點或0.85%；創業板指數報1851點，漲26點或1.46%。

各板塊普遍向下，煤炭、金融、水泥股挫逾1%；鋼鐵、化工、有色金屬、電力股偏軟；半新股則漲逾4%；石油股靠穩。