中國財經

國家主席習近平表示，支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。

習近平今午在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上宣布，支持海南推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。並指決策是彰顯中國擴大對外開放、積極推動經濟全球化決心的重大舉措。

他又強調，經濟特區要不忘初心、牢記使命，把握好新的戰略定位，繼續成為改革開放的重要窗口、改革開放的試驗平台、改革開放的開拓者、改革開放的實幹家。