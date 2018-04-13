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今日 16:20 中國財經

內地3月新增貸款1.12萬億 遜預期

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內地上月新增貸款遜預期，中國人民銀行公布，3月新增貸款1.12萬億元(人民幣‧下同)，遜市場預期增1.18萬億元，按年多增934億元。3月底，廣義貨幣(M2)增速放緩至8.2%，低於市場預期增8.9%。

今年首季，新增貸款4.86萬億元，按年多增6339億元。分部門看，住戶部門貸款增加1.75萬億元，其中，短期貸款增加4669億元，中長期貸款增加1.29萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加3.09萬億元。

3月底，人民幣貸款餘額124.98萬億元，按年增長12.8%，增速與上月末持平，比上年同期高0.4個百分點。

外幣貸款餘額8704億美元，按年增長4%。首季外幣貸款增加324億美元，按年少增186億美元。3月外幣貸款減少223億美元。

3月末人民幣存款餘額169.18萬億元，按年增長8.7%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低1.6個百分點。首季人民幣存款增加5.06萬億元，按年多增77億元。

3月底，廣義貨幣(M2)餘額173.99萬億元，按年增長8.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個和1.9個百分點；狹義貨幣(M1)餘額52.35萬億元，按年增長7.1%，增速分別比上月末和上年同期低1.4個和11.7個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.27萬億元，按年增長6%。首季淨投放現金2047億元。

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