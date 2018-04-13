中國財經

內地股市收跌，上證指數連續兩日下滑。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾7%至3964億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升0.89%。

上證指數今早高開11點，早段由升轉跌，其後跌幅擴大，最低見3155點，跌24點或0.78%，收市報3159點，跌21點或0.66%，最高見3197點，升17點或0.56%，成交1636.52億元。

深成指亦先升後倒跌，收市報10687點，跌39點或0.37%，最低見10670點，跌56點或0.52%；最高見10825點，升98點或0.92%，成交2327.04億元。

滬深300指數報3871點，跌27點或0.71%；創業板指數報1824點，跌2點或0.13%。

分析師表示，今日公布的貿易數據不及預期，短期中美貿易摩擦仍存不確定性，且上市公司業績正在披露期，市場資金總體處於觀望狀態，交易量繼續縮減。最近市場熱點在向新股和半新股切換過程中開始出現分化，部分股票振幅加大，顯示大市整體上攻動力不足，料短期仍將反覆調整。

各板塊普遍走低，石油股挫逾2%；金融股挫逾1%；房地產、電力、化工、水泥、有色金屬股偏軟；煤炭、鋼鐵股靠穩。

中國海關總署公布，以人民幣計，今年3月出口按年跌9.8%，遠遜預期增8%；進口增5.9%，遜預期7.5%。