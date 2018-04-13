中國財經

內地3月出口遠遜預期，並超過一年以來首次出現貿易逆差，主要受春節錯位、人民幣大幅升值，以及中美貿易摩擦等因素影響。分析人士認為，綜合首季數據看，中國外貿仍保持穩健的增長態勢，但考慮到目前中美貿易摩擦仍在持續，未來外貿形勢不確定增加。

中國海關總署公布，以人民幣計，3月出口按年跌9.8%，遠遜預期增8%；進口增5.9%，遜預期7.5%。貿易逆差297.8億元，是去年2月以來首現逆差，市場預期為順差1810億元。

以美元計，3月出口按年跌2.7%，遠遜預期增11.8%；進口則增14.4%，優於預期增12%；貿易逆差49.83億元，預期為順差275億元。

今年首季，以人民幣計，出口增7.4%；進口增11.7%；貿易順差3261.8億元。以美元計，出口增14.1%；進口增18.9%；貿易順差483.87億元。

中國國際經濟交流中心表示，3月出口下滑較厲害，與2月春節因素有關，出品提前搶單，且近幾年的出口數據月度間波動較大已是常態，尤其是年初的數據，因此今年3月出現逆差並不意外，加上去年3月基數較高，直接影響到今年3月的增幅。

該中心又指，去年以來，人民幣滙率升值的滯後反映，也體現在3月出口數據上，國際上對中國出口商品需求有所下滑。去年以來的中國出口高增長態勢正在減緩，3月已開始顯現，估計後續出口增幅會繼續回落。3月進口則相對平穩，在中國落實一系列擴大進口調降關稅的舉措後，後續或保持平穩態勢。

國家信息中心宏觀經濟研究室表示，考慮到目前中美貿易摩擦仍在持續，不排除在雙方具體出手前，相關涉及產品的企業搶單出口或進口，預計4至5月貿易整體情況，應該不會受貿易摩擦影響。不過，考慮到基數、滙率和世界經濟形勢變化的影響，後續的外貿增長可能沒有那麼高。

交通銀行金融研究中心則認為，後續來看，全球經濟復甦態勢較明顯，是危機以來最好的一段時機，對中國出口本來是不錯的外部環境，全年不出現意外，應該會維持較好的增長態勢，繼續維持全年出口約10%的增速預測。

不過，若5月後中美貿易摩擦還繼續升級，可能對中國下半年出口形成較大負面影響。綜合而言，貿易戰短期對外貿有影響，但改變不了全球經濟復甦態勢，中國受惠於全球經濟恢復性增長，從現在看外貿不會太差。