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今日 10:37 中國財經

廣東省傳啟動大灣區鐵路建設規劃編製工作

《21世紀經濟報道》報道指，廣東省發改委已啟動《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃(2020至2030年)》編製工作，未來「粵港澳大灣區」有望建成「一小時城軌交通圈」。

參與規劃編製工作的中國國際經濟交流中心產業規劃部部長王福強表示，大灣區最重要的戰略目標是創設一種新機制。

他指出，要保持港澳地區的長期穩定發展，必須要創新港澳自身的造血功能，這就必須依靠打開發展空間，無論是物理還是增長空間。他建議，港澳要很好地融合進珠三角的產業鏈條中，透過產業鏈條融合實現深度融合，推動互聯互通、共建優質生活圈。

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